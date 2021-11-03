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Spor

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki konuğu Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı... Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 09:46 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 09:46
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Grubun diğer maçında Olimpik Marsilya, yarın TSİ 23.00'te Lazio'yu konuk edecek.

PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

Takım OGBMAYAv.Puan
Galatasaray 3210202 7
Lazio 3111211 4
Olimpik Marsilya 3030110 3
Lokomotiv Moskova 301214-3 1

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynadığı ilk üç maçta rakiplerine gol fırsatı vermedi.

Sarı-kırmızılı ekip, H Grubu'nda mücadele eden İngiliz ekibi West Ham ile ligde ilk üç haftayı gol yemeden geçen iki takımdan biri oldu.

TAKIMDA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.

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