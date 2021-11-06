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Spor

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı için UEFA'ya başvurdu

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4. maçında 1-1 berabere kaldıkları maçta kural hatası yapılması nedeniyle UEFA'ya başvurduğunu açıkladı.

6 Kasım 2021 Cumartesi 20:29 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 20:32
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Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılar hükmen galibiyet ya da maçın tekrarı için başvuru yapıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Mücadelenin 90+1. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası Lokomotiv Moskovalı oyuncu Zhivoglyadov'a sarı kart çıkmıştı. Bu pozisyonun hemen ardından 90+3. dakikada iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik sonrası İsviçreli hakem Sandro Scharer, Zhivoglyadov'a bir sarı kart daha göstermiş ancak kırmızı kartını çıkarmamıştı.

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