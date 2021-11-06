Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı için UEFA'ya başvurdu

6 Kasım 2021 Cumartesi 20:29 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 20:32

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılar hükmen galibiyet ya da maçın tekrarı için başvuru yapıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Mücadelenin 90+1. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası Lokomotiv Moskovalı oyuncu Zhivoglyadov'a sarı kart çıkmıştı. Bu pozisyonun hemen ardından 90+3. dakikada iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik sonrası İsviçreli hakem Sandro Scharer, Zhivoglyadov'a bir sarı kart daha göstermiş ancak kırmızı kartını çıkarmamıştı.