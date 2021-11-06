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Spor

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında skandal hata! Karşılaşma tekrarlanabilir

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında kural hatası yapıldığı ortaya çıktı! Hakemin, Zhivoglyadov'a 2 kez sarı kart gösterdiği ancak oyundan atmadığı tespit edildi. Galatasaray'ın maçın tekrarı için UEFA'ya başvuru yapması bekleniyor.

6 Kasım 2021 Cumartesi 11:43 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 11:43
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldığı maçta hakem skandalı yaşandığı ortaya çıktı.

Mücadelenin 90+1. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası Lokomotiv Moskovalı oyuncu Zhivoglyadov'a sarı kart çıktı. Bu pozisyonun hemen ardından 90+3. dakikada iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik sonrası İsviçreli hakem Sandro Scharer, Zhivoglyadov'a bir sarı kart daha gösterdi ancak kırmızı kartını çıkarmadı.

Açık bir şekilde görülen bu kural hatası nedeniyle mücadelenin tekrar edilmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı kulübün bu konunda UEFA'ya başvuru yapması bekleniyor.

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