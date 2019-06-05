Galatasaray Lucas Perri'ye kancayı taktı

Brezilya'nın önde gelen spor internet portalı Gazeta Sportiva'da yer alan habere göre sarı kırmızılı ekibin kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in, Fransa'nın Touloun kentinde yapılan turnuvaya giderek, Sambacılar'ın Guatamela'yı 4-0 yendiği karşılaşmada 21 yaşındaki file bekçisini izlediği belirtildi.

Kulübü Sao Paulo ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan Perri, geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta kiralık olarak geçirmiş ancak forma şansı bulamamıştı.

Bonservisi 1 milyon euro'nun altında gösterilen Lucas Perri, Brezilya futbolunun son dönemde yetiştirdiği gelecek vaadeden kaleciler arasında gösteriliyor.

Taffarel, genç file bekçisi ile ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Perri çok yetenekli bir kaleci. Geçen sezonu Crystal Palace'ta geçirdi. Onun için ciddi bir pazar var. Ancak Brezilya kulüpleri tecrübeli file bekçilerine yöneldiği için genç kaleciler yeterince fırsat bulamıyor" ifadesini kullanmıştı.

(beINSports)