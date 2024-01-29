İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2024 Pazartesi / 19 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3225
  • EURO
    32,9593
  • ALTIN
    1968.54
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Lucas Torreira ile sözleşme yeniledi!
Spor

Galatasaray, Lucas Torreira ile sözleşme yeniledi!

Galatasaray, yıldız orta sahası Lucas Torreira ile sözleşme yeniledi. Sarı kırmızılıların, Uruguaylı oyuncunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığı aktarıldı.

29 Ocak 2024 Pazartesi 00:25 - Güncelleme:
Galatasaray, Lucas Torreira ile sözleşme yeniledi!
ABONE OL

Galatasaray, yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

TRT Spor'un haberine göre; sarı kırmızılılar, başarılı orta sahanın sözlemesini 2028 yılına kadar uzattı.

DETAYLARI BELLİ OLDU!

Yıllık 2 milyon 750 bin Euro kazanan 27 yaşındaki futbolcunun, garanti ücretinin 3 milyon Euro'nun üzerine çıkarılacağı, imaj hakkı ile maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon Euro'ya yakın kazanacağı belirtildi.

Muslera ve İcardi başta olmak üzere arkadaşlarıyla çok iyi anlaşan Torreira'ya yaz transfer döneminde Lazio talip olmuştu ancak Galatasaray'da mutlu olan 27 yaşındaki yıldız oyuncu teklifi reddetmişti.

Sarı kırmızılı takıma 2022 yılında Arsenal'den transfer olan Lucas Torreira, Galatasaray'da toplam 62 maça çıkarken 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.