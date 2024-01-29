Galatasaray, Lucas Torreira ile sözleşme yeniledi!

Galatasaray, yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

TRT Spor'un haberine göre; sarı kırmızılılar, başarılı orta sahanın sözlemesini 2028 yılına kadar uzattı.

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Yıllık 2 milyon 750 bin Euro kazanan 27 yaşındaki futbolcunun, garanti ücretinin 3 milyon Euro'nun üzerine çıkarılacağı, imaj hakkı ile maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon Euro'ya yakın kazanacağı belirtildi.

Muslera ve İcardi başta olmak üzere arkadaşlarıyla çok iyi anlaşan Torreira'ya yaz transfer döneminde Lazio talip olmuştu ancak Galatasaray'da mutlu olan 27 yaşındaki yıldız oyuncu teklifi reddetmişti.

Sarı kırmızılı takıma 2022 yılında Arsenal'den transfer olan Lucas Torreira, Galatasaray'da toplam 62 maça çıkarken 2 asist yaptı.