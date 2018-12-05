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Galatasaray Luiz Adriano'nun işini bitirdi

Golcü arayışlarına devam eden Galatasaray, Brezilyalı forvet Luiz Adriano'nun işini bitirdi.

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Bu sezon lige iyi başlayan ancak sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle art arda kötü sonuçlar alan Galatasaray, golcü ihtiyacını Rusya’dan gidermek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Spartak Moskova’nın golcüsü Luiz Adriano’nun işini bitirme noktasına geldi. Shaktar Donetsk’te uzun yıllar attığı gollerle adından söz ettiren ve daha sonra Milan’a transfer olan Adriano, İtalya’da aradığını bulamamıştı. 

Fenerbahçe’nin transferi için geçtiğimiz dönemlerde yoğun uğraş verdiği Sambacı’nın ikna edilmesinde Galatasaray Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel’in büyük rol oynadığı belirlendi.  

Oynamayı kabul etti

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağlanırken, iş artık Spartak Moskova ile pazarlıklara kaldı. Taffarel’in görüştüğü Adriano’nun Galatasaray’da oynamayı kabul ettiği bildirildi.

4 milyon euroya, 3.5 yıllık imza

Cim-Bom’un, Spartak Moskova ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Luiz Adriano için 4 milyon euro bonservis vermeye sıcak baktığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların, Adriano’yla 3.5 yıllık anlaşma yapmak istediği ifade edildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda büyük ses getireceği planlanan Adriano dışında Galatasaray bir forvet takviyesi daha yapacak. Gomis’in satılmasından sonra gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Cim-Bom’da Adriano’nun gelmesi durumunda bu sorunun ortadan kalkacağı düşünülüyor.

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