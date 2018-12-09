Galatasaray Luka Doncic'i geri çevirdi

Geçen sezon Real Madrid ile EuroLeague, Slovenya ile Avrupa şampiyonu olan ve bu sezon NBA'de Dallas Mavericks ile gösterdiği performansla yılın çaylağı ödülü için en büyük aday olan Luka Doncic için flaş Galatasaray iddiası geldi.

Eski Kızıl Yıldız oyuncusu olan basketbol menajeri Mirko Milicevic, Sloven yıldızın henüz 13 yaşında Galatasaray'a önerildiğini ancak beğenilmediğini söyledi.

''GALATASARAY İSTEMEDİ, REAL MADRİD'E GÖTÜRDÜM''

Doncic hakkında flaş açıklamalarda bulunan Milicevic, ''Doncic'i 13 yaşındayken Galatasaraylı arkadaşlarıma söyledim. Onu almaları gerektiğini söyledim ama görüşmemiz hiç beklediğim gibi gelişmedi. Galatasaray, Doncic ile ilgilenmedi. Ardından babası ile görüştüm ve Doncic'i Real Madrid'e götürdüm. Onun gibi yetenekli bir oyuncu hayatım boyunca görmedim.'' diye konuştu.

Milicevic, oyunculuk döneminde bir dönem Türkiye'de Türk Telekom, Göztepe, Pınar Karşıyaka gibi takımlarda da forma giymişti.

Galatasaray'da 2012-13 sezonunda başantrenör Ergin Ataman, başkan ise Ünal Aysal'dı.