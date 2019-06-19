Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini kaptı

Galatasaray devre arasında kiralık satınalma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın bonservisini 6 milyon Euro'ya Standard Liege'den aldı. Sarı-Kırmızılı takım daha önce 3 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti.

4 yıllık sözleşme imzalandı!

De Standaard'ın haberine göre Galatasaray, Luyindama'nın 6 milyon euroluk opsiyonunu kullandı ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı ekibin resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Şimdilerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanan 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon Galatasaray formasıyla ligde 11 maça çıkmıştı.

Galatasaray'ın opsiyonu kullanmak için 30 Haziran'a kadar süresi bulunuyordu.

(Ajansspor)