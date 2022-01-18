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Spor

Galatasaray Luyindama'yı gönderiyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın Kongolu savunma oyuncusu Luyindama, Belçika ekibi Antwerp'e kiralık olarak gidiyor. Anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

18 Ocak 2022 Salı 09:45 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 09:45
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Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, bir süredir Luyindama için Belçika ekibi Antwerp ile görüşmeler gerçekleştiriyordu. Cim Bom'un Kongolu oyuncusu için gerçekleştirdiği görüşmelerde sona gelindi.

Galatasaray'ın Kongolu savunma oyuncusu Luyindama, Belçika yolcusu. Tecrübeli stoper, Antwerp takımına kiralık olarak verilecek. Luyindama'nın maaşının bir bölümü ise yine Galatasaray tarafından karşılanacak. Bu arada sakatlığını atlatan Luyindama, dünkü idmanda takımla birlikte çalışmalara geri döndü.

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