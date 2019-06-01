27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, maaşında %83 indirim yapan Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme yeniledi

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren isimler arasında yer alan takım kaptanı Selçuk İnan ile yeni anlaşma yapıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

34 yaşındaki Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme üzerinden anlaşma sağlandı.

Galatasaray'daki son sezonunda yıllık 2 milyon 950 bin euro kazanan tecrübeli oyuncu, yaklaşık %83'lük indirimle 500 bin euroya "tamam" dedi.

Galatasaray ve Selçuk İnan arasında sağlanan anlaşmanın, önümüzdeki ay içinde belirlenecek bir günde resmiyet kazanacağı ve sonrasında imzaların atılacağı kaydedildi.

(Bip Spor)

Basın Ekpres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de Trump'a destek son iki yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de Trump'a destek son iki yılın en yüksek seviyesinde

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Aşırı sağcı Wilders'in sosyal medya hesabı donduruldu

Aşırı sağcı Wilders'in sosyal medya hesabı donduruldu

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

'Yurt içi petrol üretiminde son 17 yılın rekoru kırıldı'

'Yurt içi petrol üretiminde son 17 yılın rekoru kırıldı'

Bayram yoğunluğu başladı

Bayram yoğunluğu başladı

'Üniversitede okuyan gençlere staj imkanı sağlayacağız'

'Üniversitede okuyan gençlere staj imkanı sağlayacağız'

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk yaşandı

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk yaşandı
 

POPÜLER HABERLER

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

İşte uçan otomobil Skai

İşte uçan otomobil Skai

Ölüleri mumyalayan gizemli bir göl: Natron

Ölüleri mumyalayan gizemli bir göl: Natron

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA