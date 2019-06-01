Galatasaray, maaşında %83 indirim yapan Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme yeniledi
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren isimler arasında yer alan takım kaptanı Selçuk İnan ile yeni anlaşma yapıldı.
34 yaşındaki Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme üzerinden anlaşma sağlandı.
Galatasaray'daki son sezonunda yıllık 2 milyon 950 bin euro kazanan tecrübeli oyuncu, yaklaşık %83'lük indirimle 500 bin euroya "tamam" dedi.
Galatasaray ve Selçuk İnan arasında sağlanan anlaşmanın, önümüzdeki ay içinde belirlenecek bir günde resmiyet kazanacağı ve sonrasında imzaların atılacağı kaydedildi.
(Bip Spor)
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