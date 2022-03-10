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Spor

Galatasaray, Macaristan'da farklı kazandı

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında deplasmanda Macaristan temsilcisi KSC Szekszard'ı 88-60 mağlup etti.

AA10 Mart 2022 Perşembe 23:46 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 23:46
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Macaristan'ın KSC Szekszard takımını deplasmanda 88-60 yendi.

Szekszard Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 23-17 önde geçen Galatasaray, soyunma odasına 18 sayı farkla (45-27) üstün gitti.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren ve üçüncü çeyreği 71-46 önde tamamlayan Galatasaray, karşılaşmayı 88-60 kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 16 Mart Çarşamba günü İstanbul'da Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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