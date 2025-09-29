G.Saray ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Premier Lig'de son maçını Crystal Palace ile oynayan Liverpool sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İngiliz basını Kırmızılar'ı yerden yere vururken, taraftarlardan biri çarpıcı bir yorum yaptı. Daily Star, Liverpool'un puan kaybını, "Arne Slot'un korkunç kararı, Liverpool'un Palace karşısında şansının tükenmesine neden oldu" ifadelerini kullandı. The Sun ise 'Kırmızı Alarm' başlığıyla yayınladığı haberde şu ifadeleri kullandı; "Bu yenilgi Slot'a yazar." Mağlubiyetin ardından taraftarlar bu maçla ilgili bazı paylaşımlarda bulundu. Sosyal medyada bir İngiliz taraftar şu ifadeleri kullandı; "G.Saray'a karşı deplasmanda böyle oynarsanız, gerçekten utanç verici bir duruma düşersiniz. Bunu 2 günde nasıl düzeltebilirsiniz? Bu, iş yerinde kötü bir gün geçirdikten sonra yaşanan geçici bir aksilik ya da küçük bir engel gibi görünmüyor. Defansif olarak berbat bir performanstı.