Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'da beklenmedik gelişme!

Konyaspor'da Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi iki kötü haber birden geldi.

Geçtiğimiz günlerde takımın iki önemli futbolcusu Sokol Cikalleshi ve Fransız kaleci Paul Bernardoni alacakları ödenmediği için kulübe ihtar çekti.

KADROYA ALINMADILAR

Oyuncuların bu tavırları sonrası Konyaspor yönetimi, iki ismi de Galatasaray maçı kadrosuna almadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Sokol Cikalleshi bu sezon 8 gol 2 asistle takımın gol yükünü çekiyordu. Kaleci Paul Bernardoni ise bu sezon 17 maçta forma giydi.