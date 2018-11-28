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Galatasaray maçı öncesi Rusya'da bomba alarmı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam deplasmanda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesinde bomba alarmı verildi.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam deplasmanda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesinde isimsiz bir bomba ihbarı sebebiyle yaklaşık 20 alışveriş merkezi ve Kievskiy tren garı boşaltıldı, yaklaşık dört bin vatandaş tahliye edildi.

Rusya'da zaman zaman bu tür ihbarların yapıldığı ve Rus polisinin sıklıkla bu tür tahliyeler yapıp tedbiri elden bırakmadığı belirtiliyor. 

Öte yandan Lokomotiv - Galatasaray maçı 20.55'de başlayacak ve maç saatinde ısının -8 derece olacağı ve hafif kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

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