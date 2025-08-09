İSTANBUL 31°C / 23°C
Spor

Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe'den tepki: TFF bunun hesabını sormalı

Süper Lig'de yeni sezon Gaziantep FK - Galatasaray karşılaşmasıyla başladı. Mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazanırken, karşılaşma sonrası Fenerbahçe'den de bir açıklama geldi.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 00:49
Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe'den tepki: TFF bunun hesabını sormalı
Süper Lig'de yeni sezon Gaziantep FK - Galatasaray karşılaşmasıyla başladı. Mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazanırken, karşılaşma sonrası Fenerbahçe'den de bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, sarı lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İşte o açıklama;

İşte o açıklama:

"Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.

Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK'den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır.

Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan'ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.

MHK Başkanı'nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır!

Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir."

GALATASARAY'DAN CEVAP GELDİ

Öte yandan Galatasaray da Fenerbahçe'nin paylaşımı sonrası bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın Leroy Sane paylaşımında 'sus' emojisi yer aldı.

