Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı Club Brugge maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

FENERBAHÇE MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon elemelerde PAOK ile Ajax'ın 2-2 berabere biten maçını yöneten Slovak hakem, Avrupa Ligi elemelerinde de Glasgow ile Legia arasında oynanan ve ev sahibinin 1-0 kazandığı maçta görev aldı.

39 yaşındaki hakem geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında 2 maç yönetirken, elemelerde ise Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı ve 1-1 sona eren mücadelede düdük çaldı.