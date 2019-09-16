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Galatasaray maçına Slovak hakem

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı Club Brugge maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı Club Brugge maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
 
FENERBAHÇE MAÇINI YÖNETMİŞTİ
 
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon elemelerde PAOK ile Ajax'ın 2-2 berabere biten maçını yöneten Slovak hakem, Avrupa Ligi elemelerinde de Glasgow ile Legia arasında oynanan ve ev sahibinin 1-0 kazandığı maçta görev aldı.
 
39 yaşındaki hakem geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında 2 maç yönetirken, elemelerde ise Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı ve 1-1 sona eren mücadelede düdük çaldı.

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