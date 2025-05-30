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Spor

Galatasaray maçında gergin anlar! Ortalık karıştı

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısının son bölümleri ve devre arasında, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile Başakşehir futbolcusu Ousseynou Ba arasında gerginlik yaşandı.

Haber Merkezi30 Mayıs 2025 Cuma 21:41 - Güncelleme:
Galatasaray maçında gergin anlar! Ortalık karıştı
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Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısının son bölümleri ve devre arasında, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile Başakşehir futbolcusu Ousseynou Ba arasında gerginlik yaşandı.

İlk dakikalardan itibaren ikili arasında sürekli gerginlik yaşanırken, devre sonuna doğru bir pozisyonda Osimhen ile Ba tartıştı.

Devre arası düdüğünün ardından Victor Osimhen, koşarak soyunma odası koridoruna giderek Ba'ya 3-4 defa 'gel' diyerek soyunma odası koridoruna gitti.

Başakşehirli futbolcular bu harekete sinirlenirken Muslera, konuk ekip oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı.

Fotoğraflar : Bein Sports

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