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Spor

Galatasaray maçında inanılmaz performans! Jordan Walker'dan 3 dakikada 19 sayı

Promitheas Patras maçında rakip takımdan Jordan Walker 3 dakikada 19 sayı atarak inanılmaz bir istatistik yakaladı.

DHA6 Kasım 2024 Çarşamba 11:52 - Güncelleme:
Galatasaray maçında inanılmaz performans! Jordan Walker'dan 3 dakikada 19 sayı
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Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, evinde Yunanistan ekibi Promitheas Patras'ı 91-74 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray, 3 galibiyete ulaşırken; Promitheas Patras, 3'üncü mağlubiyetini aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte 14'er sayı kaydeden Otis Livingston ve James Palmer ise galibiyette önemli rol oynadı.

Promitheas Patras'ta 22 sayı kaydeden Jordan Walker ise maçın en skorer ismi oldu. Ancak maçın asıl dikkat çeken yanı Walker'ın bu 22 sayının 19'unu 3 dakika içerisinde atarak tarihi bir performans yakalamış olmasıydı. Bu performansı Galatasaray'ı devirmeye yeterli olmasa da Amerikalı oyuncu, 6 Kasım itibarıyla maç başına 20,0 sayı ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi skorerler sıralamasında 6'ncı sırada yer alıyor.

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