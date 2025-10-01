Galatasaray'ın evinde 1-0 mağlup ettiği Liverpool'da sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Alisson Becker'in son durumu belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında oynanan Galatasaray, konuk ettiği 1-0 kazanarak tarihi bir zafer elde etti.
ALISSON SAKATLANDI
Karşılaşmada sakatlık yaşayan Liverpool kalecisi Alisson Becker, maçın ikinci yarısında oyuna devam edememişti ve yerini Giorgi Mamardashvili'ye bırakmıştı.
3 HAFTA YOK
Sky Sports'un haberine göre; arka adalesinden sakatlık yaşayan Brezilyalı kalecinin 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
32 yaşındaki dünyaca ünlü kaleci, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 9 maçta 12 gol yerken 2 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.