Galatasaray'ın evinde 1-0 mağlup ettiği Liverpool'da sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Alisson Becker'in son durumu belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında oynanan Galatasaray, konuk ettiği 1-0 kazanarak tarihi bir zafer elde etti.

ALISSON SAKATLANDI

Karşılaşmada sakatlık yaşayan Liverpool kalecisi Alisson Becker, maçın ikinci yarısında oyuna devam edememişti ve yerini Giorgi Mamardashvili'ye bırakmıştı.

3 HAFTA YOK

Sky Sports'un haberine göre; arka adalesinden sakatlık yaşayan Brezilyalı kalecinin 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

32 yaşındaki dünyaca ünlü kaleci, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 9 maçta 12 gol yerken 2 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.