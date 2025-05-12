Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği maçta sakatlanan Enis Destan oyuna devam edememişti.

Davinson Sanchez'le girdiği mücadele sonrası ayağı kayan ve yere ters basan Enis Destan bir süre kendisini denese de maça devam edemedi. Enis Destan 20. dakikada yerini Sikan'a bırakmıştı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor, oyuncusunun sağlık durumu için açıklama yayınladı.

İşte Doç. Dr. Ahmet Beşir'in açıklaması;

"Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"