Galatasaray maçının favorisi Club Brugge

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında çarşamba günü TSİ 19.55'te Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak.

iddaa risk yönetimi, Club Brugge - Galatasaray maçı öncesinde oranları açıkladı

Belçika temsilcisi favori gösterilirken, 1.70 oran verildi. Galatasaray'ın galibiyetine 3.40, beraberliğe ise 3.10 oran verildiği duyuruldu

Öte yandan hem alt hem de üst seçeneği ise 1.70 olarak belirlendi.