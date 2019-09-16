Galatasaray maçının favorisi Club Brugge
Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile Galatasaray arasında oynanacak maçın iddaa oranları belli oldu.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında çarşamba günü TSİ 19.55'te Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak.
iddaa risk yönetimi, Club Brugge - Galatasaray maçı öncesinde oranları açıkladı
Belçika temsilcisi favori gösterilirken, 1.70 oran verildi. Galatasaray'ın galibiyetine 3.40, beraberliğe ise 3.10 oran verildiği duyuruldu
Öte yandan hem alt hem de üst seçeneği ise 1.70 olarak belirlendi.
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