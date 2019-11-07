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Galatasaray Madrid'de çalışmalarına devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'de yapacağı Gaziantep FK maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına İspanya'da başladı.
 
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında dün deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaşan Galatasaray, Türkiye'ye dönmedi.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madrid müsabakasında görev alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda bir çalışma gerçekleştirdi.
 
Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması için yarın sabah Türk Hava Yolları'na ait özel uçuşla Madrid'den Gaziantep'e geçecek. Sarı-kırmızılı kafile, cumartesi günü oynanacak maç öncesi burada kampa girecek.

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