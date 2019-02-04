Galatasaray, Maicon'u Al-Nassr'a kiraladı
Galatasaray, Maicon'un 1.5 yıllığına Al-Nassr'a kiralandığını borsaya bildirdi. Maicon için 1.7 milyon euro peşin bedel ödenecek ve Maicon'un maaşı Al-Nassr tarafından karşılanacak.
Galatasaray, Maicon'un 1.5 yıllığına Al-Nassr'a kiralandığını borsaya bildirdi. Maicon için 1.7 milyon euro peşin bedel ödenecek ve Maicon'un maaşı Al-Nassr tarafından karşılanacak.
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