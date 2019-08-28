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Galatasaray Maicon'u satarak artıya geçecek

FFP krizinden kurtulmak ve transfere kaynak yaratmak için uzun süredir Mbaye Diagne’den kurtulmak isteyen Galatasaray, Senegalli forvet için istediği teklifi bir türlü alamayınca son kozunu devreye soktu: Maicon Roque.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 biten Konyaspor maçının ardından "Financial Fair-Play anlaşmamıza göre şu anda 2,5 milyon Euro civarında eksiğimiz var. Bunu halletmeliyiz, yoksa elimizden oyuncu çıkarmak zorundayız'' demişti. Diagne'yi bir türlü satamayan sarı-kırmızılı kulüpte Donk'a Dubai'den teklif gelirken, Nagatomo'ya da Fiorentina'nın ilgisi var. Falcao transferine yoğunlaşan yönetim, FFP sorununu çözmek için son kozunu devreye soktu: Maicon Roque…
 
SATIŞA GEREK KALMAYACAK
 
Şubat ayında Suudi Arabistan'a kiralanan Maicon'un Al-Nasr Riyad kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray, Brezilyalı stoperi 1.7 milyon Euro'ya kiralayan Al-Nasr'dan satın alma opsiyonunu hemen kullanmasını istedi. Suudi yetkililer, bu teklife olumlu yaklaşır ve Maicon için 2.5 milyon Euro'nun üzerinde bonservis öderse, Galatasaray'In FFP sorunu ortadan kalkacak. Oyuncu satmak zorunda kalmayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, 5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Luyindama'yı da Şampiyonlar Ligi listesine ekleyebilecek.
 
(Sabah)

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