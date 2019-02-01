Galatasaray Maicon'un sözleşmesini askıya alıyor
Luyindama transferinin ardından Galatasaray'daki yabancı sayısı 15'e yükseldi.
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Sarı-Kırmızılılar, Kongolu stopere lisans çıkarabilmek için Maicon'un sözleşmesini donduracak. Yönetim, Uzak Doğu'da transfer dönemi 28 Şubat'a kadar sürdüğü için Maicon'u isteyen kulüplerle ilgili pazarlıklara devam edecek.
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