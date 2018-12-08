Galatasaray Maicon'un yerine Christian Luyindama'yı takibe aldı

Devre arasında Maicon ile yollarını ayırıp stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı- Kırmızılılar, Belçika Ligi ekiplerinden Standart Liege'de forma giyen Christian Luyindama'yı yakın takibe aldı. Galatasaray için yurt dışında futbolcu izleyen Johan Elmander'in Kongolu yıldızı canlı olarak seyrettiği ve olumlu rapor sunduğu belirtildi.

24 MAÇTA 2 GOL ATTI

Standart Liege ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Luyindama bu sezon 24 resmi maçta oynadı ve 2 gol attı. Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde 24 yaşındaki futbolcu için resmi teklifte bulunması bekleniyor.

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