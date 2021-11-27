DHA 27 Kasım 2021 Cumartesi 19:03 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 19:03

Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.

Son idmanın ardından karşılaşma için Malatya'ya gelmek üzere saat 16.00'da İstanbul'dan uçağa binen sarı-kırmızılı kafile, saat 17.15'te Malatya Havalimanı'na iniş yaptı. Kafileye taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Teknik direktör Fatih Terim'e yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolculara destek verdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.