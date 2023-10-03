İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5008
  • EURO
    28,8299
  • ALTIN
    1614.14
  • BIST100
    8541.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray-Manchester United maçı öncesi Juan Mata'dan çarpıcı sözler! ''Keşke o sahada olabilseydim''
Spor

Galatasaray-Manchester United maçı öncesi Juan Mata'dan çarpıcı sözler! ''Keşke o sahada olabilseydim''

Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'de forma giyen Juan Mata, geçmiş sezonlarda formasını giydiği Manchester United ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini değerlendirdi. İspanyol yıldız, 'Galatasaray formasıyla Old Trafford'da olmayı çok isterdim.' dedi.

AA3 Ekim 2023 Salı 15:23 - Güncelleme:
Galatasaray-Manchester United maçı öncesi Juan Mata'dan çarpıcı sözler! ''Keşke o sahada olabilseydim''
ABONE OL

Manchester United'da 2014-2022 yıllarında forma giymesinin ardından geçen yıl görev aldığı Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşayan ve sezon başında Japonya'ya transfer olan Mata, bu akşam iki takım arasında oynanacak karşılaşmayı değerlendirdi.

"KEŞKE GALATASARAY FORMASIYLA OLD TRAFFORD'DA OLSAYDIM"

Manchester United'ın internet sitesine konuşan 35 yaşındaki futbolcu, "Kurayı ve maçı görünce 'Keşke orada olup Galatasaray formasıyla Old Trafford'da oynama deneyimini yaşayabilseydim.' dedim. Eşleşmeden çok mutlu oldum çünkü Türkiye'deki arkadaşlarıma Old Trafford gibi efsanevi bir statta oynayarak benzersiz bir deneyim yaşayacaklarını söyledim. Maçın ardından o sahada oynarken neler hissettiklerini sormayı, dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARINI UYARMIŞ

Manchester Unitedlı arkadaşlarına da Galatasaray'ın çok zorlu bir rakip olduğunu söylediğini aktaran Mata, "Galatasaray çok iyi bir takım ve harika kadrosu var. Dikkatle incelerseniz, bu sezon önemli liglerden çok sayıda önemli futbolcunun oraya gittiğini görürsünüz." şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR MAÇ"

Japonya'daki saat farkından dolayı Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı takip etme konusunda zorluk yaşadığını dile getiren Mata, "Umarım bu akşam harika bir maç çıkar. Canlı olmazsa sonra izlerim çünkü kariyerimde bu kadar önemli takımların karşılaşması, benim için çok özel. Maçı oldukça uzak bir mesafeden izliyor olacağım ama ruhen orada olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.