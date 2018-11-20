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Galatasaray, Mangala'yı takibe aldı

Ara transfer dönemi için liste hazırlayan Galatasaray stoper pozisyonu için Mangala'yı takibe aldı.

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Devre arası hücumun yanı sıra savunmaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da Eliaquim Mangala sesleri yükseliyor.

G.Saray'da teknik heyet ve scout ekibi, 2019'da sözleşmesi bitecek olan Fransız stoperi mercek altına aldı.

MECBUREN KALDI

Sarı-Kırmızılı teknik heyet ve scout ekibinin sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Fransız yıldızı gündemine aldığı öğrenildi.

Sezon başında Pep Guardiola'nın takımda düşünmediği Mangala gelen transfer tekliflerini kabul etmeyince mecburen takımda kalmıştı.

FENER DE İSTEMİŞTİ

Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 27 yaşındaki stoperle ilgili Fatih Terim'den olumlu geri dönüş olursa devre arasında teklif yapılacak.

Mangala'nın ismi sezon başında Fenerbahçe ile da sıkça anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

(Takvim)

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