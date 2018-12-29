Galatasaray Mangala'yı transfer etmeye çok yakın
SERDAR Aziz’in biletinin kesilmesinin ardından stoper arayışlarına hız veren Galatasaray, Manchester City’de menajer Pep Guardiola tarafından kadroda düşünülmeyen Eliaquim Mangala’yı gündemine aldı…
Bu sezon hiçbir maçta forma giyemeyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Fransız stoperi için cüzi bir miktar bonservis önerilecek. G.Saray ile M.City geçtiğimiz günlerde iş birliği anlaşması imzalamıştı. Transferin bu anlaşma sırasında da gündeme geldiği belirtildi.
(Gunes)
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