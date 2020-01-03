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Spor

Cimbom Da Costa ile anlaşmaya vardı

Luyindama’nın sakatlığı sonrası stoper transferi için kolları sıvayan Galatasaray, Medipol Başakşehir’in eski stoperi Manuel da Costa ile prensip anlaşmasına vardı.

03.01.2020  09:37 - Güncelleme: 03.01.2020  09:37
Arap kulübü Al İttihad’la bağlarını kopardıktan sonra teklifleri değerlendirmeye başlayan Sivasspor ve Başakşehir’in eski stoperi Manuel da Costa, Galatasaray’la pazarlık masasında.
Sarı-Kırmızılılar, 33 yaşındaki futbolcuya 1.5 yıllık mukavele teklif ederken, senelik 800 bin Euro önerildiği ortaya çıktı.

Cim Bom’la prensip anlaşmasına varan tecrübeli savunmacı, resmi imza için beklemede. Galatasaray cephesi ise gündemdeki daha kaliteli alternatif isimlerle görüşüp bu transferdeki son kararını verecek.

(Fanatik)

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