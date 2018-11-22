Galatasaray Marcano için atağa geçti
Galatasaray yönetimi, İtalya'da beklediği forma şansını bulamayan Ivan Marcano'yla birkez daha temasa geçti. Roma'ya 6 aylığına kiralama teklifi yapılacak.
Devre arasında hücum hattının yanı sıra savunmanın ortasını da takviye etmeyi düşünen Galatasaray'da isimler netleşiyor...
Sarı- Kırmızılılar, Roma formasını giyen Ivan Marcano için harekete geçti. Sezon başında boşta olan İspanyol stoper, Sarı-Kırmızılılar'ın teklifini geri çevirmiş ve Roma'nın yolunu tutmuştu.
AYRILIK DEDİKODULARI ÇIKTI
Ancak Marcano'nun Çizme'de beklediği forma şansını bulamaması ve ayrılık dedikoduları Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim Marcano ve Roma ile temaslara gizli şekilde başladı.
HEM SOLAK HEM DE LİDER!
Alınan bilgilere göre yönetim, İtalyan kulübüne 6 aylık kiralama teklifi yapacak. Fatih Terim hem sol ayaklı olması hem de lider özellikleri nedeniyle 30 yaşındaki stoperi çok istiyor.
(Takvim)
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