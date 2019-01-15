Galatasaray, Marcao için Chaves'e 4 milyon Euro ödeyecek
Galatasaray Kulübü, Marcao transferi için Chaves'e 4 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeneceği KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Marcao'nun transferi için Chaves'e 4 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceğini KAP'a bildirdi. Galatasaray ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Marcao, toplamda 2 milyon 950 bin euro garanti ücret alacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.