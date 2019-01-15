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Galatasaray, Marcao için Chaves'e 4 milyon Euro ödeyecek

Galatasaray Kulübü, Marcao transferi için Chaves'e 4 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeneceği KAP'a bildirdi.

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Galatasaray, Marcao'nun transferi için Chaves'e 4 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceğini KAP'a bildirdi. Galatasaray ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Marcao, toplamda 2 milyon 950 bin euro garanti ücret alacak.

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