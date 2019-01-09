Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi
Galatasaray, Marcos Do Nascimento Teixeira ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Marcos Do Nascimento Teixeira ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."
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