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Galatasaray Marcao'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'ten 22 yaşındaki sol ayaklı Brezilyalı stoper Marcao'nun transferini bitirdi.

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Marcao için transfer açıklaması! Galatasaray,  Brezilyalı futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın (Marcao) transferi için Portekiz kulübü Chaves'le anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Portekiz Süper Ligi'nde Chaves forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon 16 lig maçında forma giyip 2 gol attı.

MARCAO NE ZAMAN GELİYOR?

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, 14 Ocak Pazartesi günü İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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