Galatasaray Marco Verratti için devrede

Yeni sezon öncesi önemli transferler yapan Galatasaray'ın hedef bölgelerinden biri de orta saha. Okan Buruk daha önce orta sahaya takviye yapmak istediklerini belirtirken, Galatasaray için Marco Verratti iddiası ortaya atıldı.

MARCO VERRATTI'DEN AL-AHLI KARARI

L'Equipe'in haberine göre Al-Ahli, PSG'den ayrılması beklenen Marco Verratti ile görüşmelerini dondurdu. Suudi ekibi daha önce oyuncuyla prensipte anlaşmıştı ancak Verratti'nin menajerlerinin yeni taleplerle gelmesi üzerine Al-Ahli transferi askıya aldı.

"TRANSFER EKONOMİK AÇIDAN ZOR"

Haber detayında Marco Verratti için son günlerde Galatasaray'ın ön plana çıktığı vurgulandı. Yine haberde Verratti transferinin Galatasaray için ekonomik açıdan zor olacağı ancak sarı-kırmızılıların şartları zorlamaya hazır olduğu kaydedildi.

11 yıldır PSG'de top koşturan 30 yaşındaki Marco Verratti, Pescara'dan 12 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

MARCO VERRATTI'NİN İSTATİSTİKLERİ

Takımıyla 3 yıl daha kontratı bulunan İtalyan orta saha, 2022-23 sezonunda tüm kulvarlarda 38 maça çıkmıştı.