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Galatasaray Mariano'dan 2-3 milyon Euro bonservis bekliyor

Galatasaray teknik heyetin ağır bulduğu ve 33 yaşına girecek olan Mariano’yu elden çıkarmaya sıcak. Mariano’dan 2-3 milyon Euro bonservis bekleniyor.

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Garry Rodrigues'i Al-İttihad'a satmak üzere olan Galatasaray, Maicon'un transferi için de Suudi Arabistan ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor.

İsmi haftalardır Flamengo ile anılan Mariano içinse sonunda Brezilya'dan teklif geldi. Fluminense'de oynadığı dönemde Mariano'nun hocalığını yapan Abel Braga, Flamengo'nun başına geçer geçmez eski oyuncusunu istediğini söyledi. Brezilya ekibi hem Mariano'ya hem de Galatasaray'a resmi teklifini iletti. Martin Linnes'in sözleşmesini 3 yıl uzatma kararı alan sarı-kırmızılı kulüp, Mariano için pazarlıklara başladı.

Teknik heyetin temposunu düşük bulduğu Brezilyalı sağ beki sarı-kırmızılı yönetim de 33 yaşına gireceği için satmaya sıcak bakıyor. Flamengo ile 2-3 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşma sağlanması bekleniyor.

(Sabah)

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