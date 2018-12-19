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Galatasaray Mariano'nun transfer konusunda kararsız

Devre arasında transfere kaynak bulabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray’da Mariano tereddütü yaşanıyor.

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Devre arasında transfere kaynak bulabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Cim-Bom’da Mariano tereddütü yaşanıyor.

Flamengo’ya satılması planlanan Brezilyalı futbolcu için 3.5 milyon euroluk teklif mennuniyet yaratırken, tecrübeli futbolcunun gitmesi durumunda nasıl bir plan izleneceği kafa karıştırdı. Linnes’in tek başına bu yükü kaldırıp kaldırmayacağı konusunda tereddütlerin yaşandığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı teknik kadro ve yönetimi endişelendiren bir diğer nokta ise Mariano’yu satıp, yerine o seviyede bir oyuncunun bulunamaması... Galatasaray Brezilyalı futbolcuyu 1.5 sene önce Sevilla’dan 4 milyon euroya almıştı. Galatasaray’dan senelik 1.5 milyon euro alan Mariano’nun sözleşmesi 1.5 sene sonra bitiyor.

Cim-Bom kafasındaki tüm soruların cevabını bulduktan sonra transfer konusunda kararını verecek..

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