Galatasaray, Mario Lemina'yı açıkladı
Galatasaray, Southampton'da forma giyen Mario Lemina'nın kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Southampton'da forma giyen Mario Lemina'nın kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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