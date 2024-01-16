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Spor

Galatasaray, Mario Pasalic'in peşinde

Bu sezon da geçtiğimiz sezon gibi şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'ın orta saha için gündemine Atalanta'da forma giyen Mario Pasalic geldi.

Fanatik16 Ocak 2024 Salı 10:08 - Güncelleme:
Galatasaray, Mario Pasalic'in peşinde
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Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Planlamalarına devam eden sarı-kırmızılılarda gündeme, İtalya temsilcisi Atalanta'da forma giyen Mario Pasalic geldi. Galatasaraylı kurmaylar Hırvat futbolcunun durumunu araştırmaya başladığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Mario Pasalic, bu sezon Atalanta forması ile 24 resmi maça çıktı. Hırvat futbolcu söz konusu maçlarda 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 2 kez de asist performansı sergiledi.

KARNESİ

Hajduk Split altyapısında yetişen Mario Pasalic daha sonra Chelsea, Elche, Monaco, Milan, Spartak Moskova ve Atalanta formaları giydi. Atalanta, 2020-2021 sezonu başında tecrübeli futbolcu için 14 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Hırvatistan Milli Takımı'nda 60 maça çıkan Mario Pasalic, 10 gol atma başarısı gösterdi.

PASALIC'İN DURUMU ARAŞTIRILIYOR

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray, Atalanta forması giyen Mario Pasalic'in durumunu araştırıyor. Hırvat oyuncu orta saha için adaylardan biri olduğu öğrenildi.

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