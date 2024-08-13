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Spor

Galatasaray, Mario Rui mesaisinde

Kadrosuna sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray transfer için dümeni İtalya'ya kırdı. Sarı kırmızılı ekip, 6 yıldır Napoli forması giyen Mario Rui için kulübü ile temaslara geçti.

Akşam13 Ağustos 2024 Salı 10:35 - Güncelleme:
Galatasaray, Mario Rui mesaisinde
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Derrick Köhn'ün defansif performansını yetersiz bulan Okan Buruk'un isteğiyle sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, İtalya'da 6 yıldır Napoli forması giyen Mario Rui ile ilgilendiği öne sürüldü. İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre sarı kırmızılılar, 33 yaşındaki Portekizli beki kiralamak için kulübüyle temaslara başladı.

Haberde; deneyimli futbolcuyla La Liga ekibi Real Valladolid'in de ilgilendiği ve Napoli'nin de ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. 6 yıl önce geldiği Napoli'de geçen sezon 28 maça çıkan Rui, 2 asistlik skor katkısı sağladı. İhtiyaç halinde sol kanadın hücum bölgesinde de oynayabilen ve Portekiz Milli Takımı ile de 12 maça çıkan Rui'nin piyasa değeri 3.5 milyon euro...

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