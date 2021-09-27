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Spor

Galatasaray - Marsilya maçı öncesi Sacha Boey'dan iyi haber

Marsilya maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da, sakatlığı geçen Sacha Boey, kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

DHA27 Eylül 2021 Pazartesi 14:03 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:04
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransa temsilcisi Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, interval koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada Sacha Boey, kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Marsilya karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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