Galatasaray, Martin Linnes'i Kasımpaşa'ya kiraladı
Kasımpaşa, Galatasaray'dan Martin Linnes'i 1 yıllığına kiraladı.
Lemina transferiyle birlikte takımdaki yabancı sayısı 15’e çıkan Galatasaray, mevcut kadrosundaki bir yabancıyla yollarını ayırmak için girişimlerini sürdürüyordu. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılılar, Martin Linnes’i 1 yıllığına Kasımpaşa’ya kiraladı.
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