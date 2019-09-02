Lemina transferiyle birlikte takımdaki yabancı sayısı 15’e çıkan Galatasaray, mevcut kadrosundaki bir yabancıyla yollarını ayırmak için girişimlerini sürdürüyordu. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılılar, Martin Linnes’i 1 yıllığına Kasımpaşa’ya kiraladı.