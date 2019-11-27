Galatasaray maziyi arıyor

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BİR zamanlar Avrupa’da fırtına gibi esen, UEFA ve Süper Kupa’yı ülkemize getiren Galatasaray, eskiyi mumla arıyor. Avrupa’da son galibiyetini geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Lokomotiv Moskova karşısında 3-0’lık skor ile alan Sarı-Kırmızılı takım o günden bu yana galibiyete hasret kaldı. 12 maçta 4 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

100. GALİBİYET GELMİYOR

Lokomotiv Moskova karşılaşmasında aynı zamanda Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini alan ve dalya demek için 1 zafere daha ihtiyacı olan Cim-Bom, bir türlü bu çıtayı aşamadı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gol atmakta da sıkıntı çeken Aslan, ilk 4 karşılaşmada sessiz kalırken, önceki akşam ilk golünü attı ancak uzatmada kalesini kapatamayınca bu golün sevincini de yaşayamadı.

PSG’Yİ YENMEK ZORUNDA

Uzatma dakikalarında yediği golle Avrupa Ligi’ne katılma şansını da mucizelere bırakan Galatasaray, şimdiden hesap kitaba başladı. CimBom’un Avrupa defterini kapatmaması için grupta PSG ile 11 Aralık’ta yapacağı son maçı mutlaka kazanması gerekiyor. Ancak Aslan kazanır, Club Brugge de Real Madrid’i yenerse, G.Saray yine elenecek. G.Saray kazanamazsa hiç şansı kalmayacak.