Galatasaray, Kostas Mitroglou transferini açıkladı
Galatasaray, Mbaye Diagne transferinin ardından Kostas Mitroglou'nun da transferini tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Kostas Mitroglou'nun transferi için oyuncu ve kulübü ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılılar, tüm şartlarda anlaştığı Marsilya'nın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi.
Kostas Mitroglou, 31 Ocak günü sabah saatlerinde İstanbul'a ayak basarken ve kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmenin altına imzasını atacak.
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