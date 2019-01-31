Galatasaray, Kostas Mitroglou transferini açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüp, Kostas Mitroglou'nun transferi için oyuncu ve kulübü ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, tüm şartlarda anlaştığı Marsilya'nın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi.

Kostas Mitroglou, 31 Ocak günü sabah saatlerinde İstanbul'a ayak basarken ve kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmenin altına imzasını atacak.