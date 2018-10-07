Galatasaray, McGregor’a ringi dar eden Khabib Nurmagomedov'u tebrik etti
Galatasaray, McGregor’a ringi dar eden Khabib Nurmagomedov’a tebrik mesajı gönderdi.
Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:
Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.