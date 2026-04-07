7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
  Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final yolunda! Rakip La Laguna Tenerife
Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final yolunda! Rakip La Laguna Tenerife

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Galatasaray MCT Technic yarın sahasında İspanyol ekibi La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

AA7 Nisan 2026 Salı 10:10 - Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic Basketbol Takamı, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

I Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçta rakibini yenerek seride 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar yarın da kazanması durumunda iki galibiyete ulaşarak Dörtlü Final'e kalacak.

İspanyol ekibinin kazanması durumunda ise finale yükselecek ekibi 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak müsabaka belirleyecek.

Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

Dörtlü Final organizasyonu, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

