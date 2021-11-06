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Spor

Galatasaray, Mersin deplasmanından mağlup dönüyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Galatasaray'ı 74-72 yendi.

6 Kasım 2021 Cumartesi 15:20 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 15:21
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Galatasaray'ı konuk etti. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 74-72 galip ayrıldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, İzel Deniz Pehlivan, Haldun Çoban

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Zellous 26, Holingsvorth 4, Fagbenle 11, Hayes 16, Feride Şevval Akalın 8, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 3, Turner 4, Esra Ural Topuz

Galatasaray: Williams 11, Melis Gülcan, Pelin Derya Bilgiç 7, Steinberga 27, Krajisnik 14, Miray Balotu, Sude Yılmaz, Gizem Başaran Turan 6, Merve Aydın 7

1. Periyot: 25-22

Devre: 43-41

3. Periyot: 60-61

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