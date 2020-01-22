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Spor

Galatasaray Mert Çetin için bastırıyor

Stoper takviyesi için tam gaz çalışan sarı-kırmızılıların gönlünde Mert Çetin var.

22.01.2020  13:01 - Güncelleme: 22.01.2020  13:01

Sarı-kırmızılı idareciler daha önce Roma'ya Mert için teklifte bulunsa da kabul görmedi. Ancak Il Messaggero Gazetesi'ne göre, G.Saray ısrarını sürdürürken şu detaylar paylaşıldı:

"G.Saray ve Verona kulüpleri, Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın transferine izin vermediği Mert Çetin için bastırmaya devam ediyorlar. Galatasaray oyuncu için yakın takipte."

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Kulübünün 1.5 yıllığına bırakmaya yanaşmadığı 23 yaşındaki stoper için 6 aylık yeni bir teklif paketi hazırlayan Galatasaray Yönetimi, yarım sezonluk bu anlaşma için 1 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

MERT ÇETİN'İN KAFASI KARIŞTI

İtalyan kulübünde kalıcı olmak isteyen Mert, her ne kadar ayrılma fikrine sıcak bakmasa da daha fazla süre almak istiyor. Galatasaray'ın ilk 11 garantisi vermesi ise milli futbolcunun kafasını karıştırmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, stoper arayışlarına bu hafta içerisinde nokta koymayı hedefliyor.

Elinde Marcao, Donk ve Ahmet Çalık dışında as stoperi kalmayan Galatasaray'da, kart cezalısı Marcao da hafta sonundaki Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik patron Fatih Terim işte bu nedenle yöneticilerden ellerini çabuk tutmalarını istiyor.

(Sabah)

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