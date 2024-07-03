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Spor

Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı! İşte yeni maaşı...

Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı! İşte yeni maaşı...
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Galatasaray, Dries Mertens ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Belçikalı futbolcuya bir sezon için 2.9 milyon euro ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya net 2.900.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY KARNESİ

2022-2023 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, sarı-kırmızılı ekipte 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Deneyimli futbolcu, Galatasaray ile tüm kulvarlarda çıktığı 84 maçta 19 gole imza attı.

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